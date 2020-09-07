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Ekonomi İstMarina AVM, 250 TL’lik alışverişe 100 bin TL kazandıracak
Ekonomi

İstMarina AVM, 250 TL’lik alışverişe 100 bin TL kazandıracak

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:43:20 -
İstMarina AVM, 250 TL’lik alışverişe 100 bin TL kazandıracak

İSTANBUL (AA) - İstMarina AVM’de, 7 Eylül-6 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında, toplamda 250 TL ve üzeri alışverişlerde, her ay 1 kişiye 100 bin TL yüklü Param troy kart, 1 kişiye ise iPhone 11 Pro Max hediye edilecek.

İstMarina AVM açıklamasına göre, kampanya, 7 Eylül-6 Ekim, 7 Ekim-6 Kasım, 7 Kasım-6 Aralık ve 7 Aralık-6 Ocak 2021 tarihlerinde 4 dönemden oluşacak.

Vakko'dan Koton'a, Kiğılı'dan Zara'ya, Hotiç’ten Teknosa'ya, Ebebek'ten Altınbaş'a, İpekyol’dan Network’e kadar birçok ünlü markanın yeni konseptlerinin yer aldığı İstMarina AVM, tüm misafirlerini kazançlı ve dolu dolu bir alışveriş keyfi yaşatmak için AVM'ye davet ediyor.

Açık havada deniz manzarası eşliğinde, bol oksijenli bir sosyal yaşam alan sunan İstMarina AVM, geniş teras alanı, geniş alanlara yayılan yüksek oturma kapasitesi, açık havada yemek yeme imkanı sunan cafe ve restoranları, pandemiye karşı alınan yüksek hijyen ve güvenlik önlemleriyle ziyaretçilerin tercih sebebi oluyor. İstMarina AVM, keyifli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteleriyle de ziyaretçilerine eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.


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