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Ekonomi İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 16:04:00 -
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre  İstinye Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacak.

İlk Başvuru Tarihi : 25.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 09.07.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.07.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 28.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021

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