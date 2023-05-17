İstinye Üniversitesi, CERN ATLAS Deneyi’ne tam üye olan ilk vakıf üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşında uluslararası bilim arenasındaki yerini güçlendirmek ve genişletmek hedefi ile hareket eden İstinye Üniversitesi (İSÜ), yakın zamana kadar Türkiye’nin sadece Boğaziçi ve Ankara Üniversiteleri tarafından temsil edildiği ATLAS Deneyi’nin resmî iş birliği kurumlarından biri oldu. İSÜ’nün dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki (CERN) yeni mevkiine ve ATLAS Deneyi dâhilinde parçacık fiziğine yapacağı bilimsel katkılara dair bilgilendirme toplantısı 31 Mayıs’ta İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü’nde gerçekleştirecek.

Evrenin sırlarını çözmek için bir aradalar

İsviçre merkezli hükûmetlerarası bir organizasyon olan CERN, insanlığın ortak bilgi hazinesini çoğaltarak ufkunu genişleten araştırmalar yapıyor. CERN tarafından düzenlenen en büyük deney programlarından ATLAS, dünyanın en önemli bilimsel faaliyetlerinden biri olarak geleceğin teknolojisini de şekillendiriyor. Evrenin sırlarının çözülmesi için bir araya gelen farklı ülkelerden binlerce saygın bilim insanının mesai ortaklığı ve tecrübe paylaşımının ürünü, dünyanın en büyük hacimli algıç sistemini barındıran ATLAS Deneyi ile CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda erişilen en yüksek enerjili proton çarpışmalarının verileri ileri analiz yöntemleriyle incelenerek yorumlanıyor. Bu analizler sonucunda, “Standart Model” olarak bilinen ‘parçacık fiziği’ disiplinindeki bilgilerin hassas ölçümlerinin yanı sıra, ‘standart model’ ötesinde yer alan kuramların testleri de araştırma konusu yapılarak, yeni bir paradigma kurulmasının zemini oluşturuluyor. ATLAS Deneyi, başlangıcı üzerinden geçen yaklaşık 15 yılın ardından, farklı enerjilerde temel parçacıklara dönük bilgilerin yenilenmesi ve yeni parçacık türlerinin anlaşılması için çok önemli bir bilimsel basamak niteliğinde. Söz konusu basamak konusunda bilgi verilecek olan etkinlikte, ATLAS Deneyi İç Algıç Sistemi Enstitü Kurulu Başkanı ve İSÜ Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, yüksek enerji ve parçacık fiziği çalışmalarını ‘öncelikli araştırma alanlarına’ dahil eden ve parçacık fiziği alanında çalışmalar yapan sayılı kurumlar arasında bulunan İstinye Üniversitesi’nin ‘ATLAS iş birliği’ kapsamındaki yeni yapılanması ile deneye sunulacak katkıları, ulusal ve uluslararası faaliyetlerini ve kurumun sürece ilişkin plânlarını, düzenlenecek bilgilendirme toplantısıyla paylaşacak.

CERN Araştırma Direktörü ve ATLAS Deneyi Başkanı da katılacak

31 Mayıs’ta, İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs Konferans Salonu’nda 13.30-19.00 saatlerinde gerçekleştirilecek olan programın açılışında İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Muharrem Usta tarafından yapılacak konuşmaların ardından, ATLAS Proje Lideri ve Ulusal İrtibat Fizikçisi Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, parçacık fiziği ve CERN hakkında bilgilendirme yapacak. CERN Araştırma Direktörü Joachim Mnich ve ATLAS Deneyi Başkanı Andreas Hoecker’in, ATLAS Deneyi ve İstinye Üniversitesi’nin deneye entegrasyonu hakkındaki bilgilendirmeleri ile programa devam edilecek. Profesör Çetin’in moderatörlüğünde, İSÜ bünyesinde kurulan Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği Araştırma Grubu’nun faaliyetlerinin aktarılacağı sunumun ardından, Çetin tarafından yapılacak ‘Parçacık Fiziği Araştırmalarının Tetiklediği Jenerik Teknolojiler ve Uygulamalar’ konulu bilgilendirme ile bitecek olan etkinlik, basın mensupları ile yapılacak ayrı bir basın toplantısı ile sonlandırılacak.