İstikrarın anahtarı Başkanlık Sistemi

Koalisyon döneminin karanlık günlerini, kapalı kapılar ardından gerçekleşen kirli pazarlıkları, milletvekili transferlerini ve 3 aylık hükümetleri geride bırakan Türkiye, Başkanlık Sistemi’nin meyvelerini topluyor. Sözde ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ safsatasıyla Türkiye’yi yeniden koalisyon bataklığına saplamayı arzulayan zillet paydaşları, 14-28 Mayıs seçimlerinde aldıkları tarihi hezimeti, “bakanların yeminleri” üzerinden perdelemeye çalışırken, Başkan Erdoğan liderliğindeki 2’nci Cumhurbaşkanlığı Hükümeti jet hızıyla kuruldu. Bugün gerçekleşecek ilk kabine toplantısı öncesi devir teslim törenlerini hızla tamamlayan bakanlar, “Sivil Anayasa’dan tek haneli enflasyona, ihracattan istihdama, depremzedelerin yaralarının sarılmasından terörle mücadeleye, Mavi Vatan’dan küresel sorunların çözümüne” kadar, kendilerini bekleyen yoğun gündem için kolları sıvadı. Seçimlerin üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden hükümetin kurulması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, muhalefetin seçimden önce yürüttüğü, “Başkanlık sistemi karar almayı geciktiriyor” yalanını bir kez daha boşa çıkardı.

Yüzyılının anahtarı

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Siyaset Bilimci ve Hukukçu Aydoğan Ahıakın, şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi devam ediyor. Parlamenter sistemin aksine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, idari sorunları çözme kapasitesi çok güçlü bir sistemdir. Geçmişte parlamenter sistemde yaşanan krizler yeni sistem sayesinde ortadan kaldırılmış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bürokratik süreçleri hızlandırdı, kurumlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağladı. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde, bölgesel ve küresel alanda çok büyük bir ivme yakaladı. Cumhurbaşkanlığı kurumu, hem idari yapısını hem politika yapma kapasitesini yeni sistemle birlikte arttırmış oldu. İstikrar açısından, karar alma mekanizmalarını hızlıca işletmesi bakımından ve idarenin hızlı bir şekilde tesis edilmesi açısından Cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye yüzyılının anahtarı oldu. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hızlı karar alma mekanizmalarındaki en büyük fayda ve etkisini Covid-19 salgınıyla mücadelede görmüştük. Türkiye, dünyadaki birçok ülkeye ve Avrupa birliği üyelerine kıyasla süreci çok başarılı bir şekilde yönetti. Ülkemiz mevcut sistemle, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan savunma sanayiye kadar tüm alanlarda tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye ideali noktasında hızlı kararların alınacağı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna devam etmektedir.”

Kirli pazarlıklar bitti

Gazeteci Şükrü Sak ise şunları söyledi: “Türkiye’yi, ‘parlamenter sisteme dönüş’ vaadiyle, ‘tarih yazacağız’ palavralarıyla, Allah’ın takdirinde olan ‘mevsimleri’, -haşa- kendilerinin getirip götüreceği iddiasıyla, ‘soğan’la aldatmaya çalışanlar yenildiler. Eğer bu ‘yapıştırma muhalefet’ kazansaydı, bugün hala, koltuk pazarlıkları, kimin ne alacağı, kime ne verileceği konuşuluyor olacaktı. Allah Türkiye’yi bu saçmalıklardan korudu. YSK’nın kesin sonuçları açıklamasının ardından yaşanan hızlı süreç, Başkanlık sisteminin önemini bir kere daha gözler önüne serdi. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Türkiye gündeminde olan temel sorunların da kısa zamanda adım adım çözüleceğine inanıyoruz; Depremzedelerin yaralarının sarılmasından, ‘Sivil Anayasa’ çalışmalarına, ekonomiden, bölgesel sorunlara varıncaya kadar bir dizi programın da hemen çalışmalarına başlanacaktır inşallah. Türkiye kısır siyasi tartışmaların gündemden düştüğü, bölgesel ve küresel hedeflere odaklandığı yeni bir süreç başlıyor. ‘Parlamenter sisteme dönüş’ vadinde bulunan muhalefet, parlamenter sisteme dönemedi ama kendi ‘özlerine’ dönerek, kendi derdine düşmüş, kendi dertleri içinde boğuluyorlar. Türkiye’nin kuyusunu kazacaklardı, başaramadılar, şimdi birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar, umarız bu defa başarırlar. Hayırlısı olsun diyelim!”