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Aktüel

İstiklal Marşı’nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 23 Nisan gecesi havaya ateş açması sonucu balkonda İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşın yaralanmasına neden olan şahıs gözaltına alındı.

2020-04-26 16:44:28 -
İstiklal Marşı’nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 23 Nisan gecesi havaya ateş açması sonucu balkonda İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşın yaralanmasına neden olan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında balkonda İstiklal Marşı’nı okuyan H.G., silahla havaya ateş açılması nedeniyle yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, havaya ateş açan şahsın S.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, S.Y. olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara sevk edildi.

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