  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

İstiklal Caddesi’ne ’101’inci yıl dönümü’ tabelası asıldı

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’un sembollerinden olan ‘Cadde-i Kebir’in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:57:35 -
İstiklal Caddesi’ne ’101’inci yıl dönümü’ tabelası asıldı

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’un sembollerinden olan ‘Cadde-i Kebir’in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirilmişti. Beyoğlu Belediyesi de caddeye 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle ’İstiklal Caddesi 101. yıl dönümü’ tabelası astı.


Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’un sembollerinden olan ‘Cadde-i Kebir’in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirildi. Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele ruhunu yeniden yaşatmak amacıyla İstiklal Caddesi’nin isminin değiştirilmesinin 93. yıl dönümünde temsili tabela asma töreni düzenledi. İstiklal Caddesi’nin Taksim girişinde düzenlenen törende 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle ’İstiklal Caddesi 101. yıl dönümü’ tabelası asıldı.



“Milli Mücadele’nin başladığı zamanın 101. yılını idrak ediyoruz”


Caddenin uzun süre düşman kuvvetlerinin işgalinde kaldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Milli Mücadele’nin başladığı zamanın 101. yılını idrak ediyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz İstiklal Caddesi aylarca düşman kuvvetlerinin işgalinde kaldı. İstiklal Caddesi eski adıyla Cadde-i Kebir o dönemde işgal altındayken Grand Rue de Pera adını verdikleri caddeye, özellikle Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlanmasından sonra mecliste alınan kararla, İstiklal Caddesi ismi verildi. 1927 yılında ise Taksim girişinde İstiklal Caddesi ismi ile tabela buraya konuldu” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı