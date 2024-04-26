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Gündem İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında karar çıktı
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında karar çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 13:03:00 -
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında karar çıktı

İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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