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Ekonomi İstikbal’den yeni indirim
Ekonomi

İstikbal’den yeni indirim

İstikbal Mobilya 25-27 Kasım’da tüm ürün gruplarında ‘Efsane Cuma’ya özel avantajlar sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 10:58:00 -
İstikbal’den yeni indirim

Marka, kaliteli koleksiyonlarıyla İstikbal, avantajlı indirimlerle evleri güzelleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede online alışverişlerde ikinci ürüne sepette yüzde 25 indirim ‘Efsane Cuma’ fırsatlarında tüketiciyi bekliyor.

Üstelik tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 9 taksit imkânı ve 2 bin TL üzeri alışverişlerde 500 TL değerinde Gümüşsuyu Halı’dan hediye çeki fırsatı sunuluyor.

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