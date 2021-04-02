  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstikbal Azerbaycan’daki mağaza ağını genişletiyor
Ekonomi

İstikbal Azerbaycan’daki mağaza ağını genişletiyor

Erciyes Anadolu Holding çatısı altında faaliyet gösteren mobilya sektörünün lider markalarından biri olan İstikbal, kardeş ülke Azerbaycan’daki mağaza ağını genişletiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:23:00 -
İstikbal Azerbaycan’daki mağaza ağını genişletiyor

Başkent Bakü’de yenilenen 3 bin metrekare büyüklüğündeki mağazasını Azerbaycanlıların hizmetine sunan firma, Sumgayıt şehrinde de 700 metrekarelik yeni mağazasının açılışını yaptı.

8’inci mağaza açıldı

Kardeş ülke topraklarında ilk mağazasını 2003 yılında faaliyete geçiren İstikbal son yaptığı açılış ile birlikte ülkedeki mağazalar zincirine 8’incisini eklemiş oldu. Açılışa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Türk ürünlerine talep artıyor

Açılışta konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “İstikbal Markası bizleri her geçen gün daha da gururlandırıyor. İnşallah yeni mağaza açılışlarını birlikte yapacağız” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin de iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı. “Biz iki gözden akan tek damla yaşız. Biz sırt sırta vermiş tek gövdeyiz. Aynı zaferle gurur duyan iki devlet tek milletiz” dedi. Ertekin, “Karabağ’a Türk’ün bayrağını diken Azerbaycan halkını, Azerbaycan ordusunu kutluyorum” ifadelerine yer verdi. Ertekin, mağaza sahibi Gasimov ailesine de gösterdikleri başarılar ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ise, İstikbal’in Azerbaycan mobilya sektörünün en büyük markası olarak yoluna artan gücü ile devam edeceğini söyledi. Son yıllarda Azerbaycan ekonomisindeki gelişme ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı, Türk ürünlerine olan talebi artırıyor. İstikbal Mobilya’nın ülke genelinde yüzde 95 oranında bilinirliğe sahip olması ve kaliteden ödün vermemesi de markaya olan güveni kalıcı hale getiriyor. Kardeş ülkede mağaza sayısını artırmayı hedefleyen İstikbal, önümüzdeki dönemde ise Karabağ ve Azerbaycan’ın güneyinde de mağaza açmayı planlıyor. Erciyes Anadolu Holding, Azerbaycan’da sekizi İstikbal, dördü Bellona, biri de Mondihome olmak üzere toplam 13 mağazaya sahip bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Citroen Türkiye’de atama
Otomotiv

Citroen Türkiye’de atama

Stellantis Grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroën Türkiye’de önemli bir atama gerçekleşti.
AK Parti'den seferberlik çağrısı
Gündem

AK Parti'den seferberlik çağrısı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, tek damla suyun bile israf edilmemesi için hep birlikte seferberlik yürütülmesi gerektiğini ..
Mustafa Sarıgül oy peşinde
Gündem

Mustafa Sarıgül oy peşinde

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinde bir sünnet düğününe katılarak görüntüleri sosyal medyadan paylaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay