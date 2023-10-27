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Ekonomi İstihdama katkı sağlamaya devam ediyor! İzmit’e 100. mağazasını açtı!
Ekonomi

İstihdama katkı sağlamaya devam ediyor! İzmit’e 100. mağazasını açtı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 17:22:00 -
İstihdama katkı sağlamaya devam ediyor! İzmit’e 100. mağazasını açtı!

Türkiye'nin rahat uyku markası Lova Yatak, Cumhuriyetin 100. yılında 100. mağazası ile ülkemize değer katmaya, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

Ergonomik yatak tasarımları ve özgün ev tekstili ürünleriyle yaşam alanlarını güzelleştiren Lova Yatak, büyüme ve başarı öyküsüne yeni bir hikâye daha katarak Cumhuriyetin 100. Yılı'na yakışan bir gururla 100. mağazasını açtı. Bu önemli açılış, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir milleti ayakta tutan, onun çalışma azmi ve üretimdir…" sözü ile taçlandırdı.

Vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun yatak seçenekleriyle uykunun en rahat halini sunan Lova Yatak, ergonomik tasarımları, farklı vücut yapılarına uygun son teknoloji kullanılarak tasarlanmış yataklarını, rahat uykunun en önemli tamamlayıcısı olan yastıkları ve zengin ev tekstili ürünleriyle İzmit Çayırova’da yerini aldı.

Lova Yatak, 100.mağazası ile müşterilere daha rahat ve şık bir uyku deneyimi sunma hedefini güçlü bir şekilde sürdürerek, geniş bir ürün yelpazesi ile farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap ederken aynı zamanda Türkiye’de yaklaşık 600 satış noktasında Lova Yatak rahatlığını buluşturmaya devam ediyor.  

Mustafa Kemal Atatürk'ün üretkenlik ve çalışma azmini vurgulayan sözlerinden ilham alan Lova Yatak, Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmit Çayırova'da açtığı bu mağaza ile Türkiye'nin rahatlığında lider bir marka olarak varlığını sürdürmeyi amaçlıyor.

 
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Yorumlar

biraz insaf edin

yaptığın yatak ile atanın ne alakası var atanı kullanmadan yatak yapamıyormuydun her önüne gelen her iş için atasının sırtına biniyor adamın omurları çöktü bel fıtığından kalkamaz oldu
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