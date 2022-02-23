İstihbarat şefinin zor anları! Putin'in karşısında kekelemeye başladı

Salı günü gerçekleşen Rusya Güvenlik Konseyi'nde söz alan Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, "Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya dahil edilmesini desteklerim" dedi. İşte bu açıklamadan sonra Putin ile girdiği diyalog dikkatleri çekti.

"Müzakere sürecini başlatmamızı mı öneriyorsunuz?"

Naryshkin'in sözlerinden tam olarak memnun olmayan Putin, Dış İstihbarat Şefi'nin sözünü keserek "Müzakere sürecini başlatmamızı mı öneriyorsunuz? Yoksa cumhuriyetlerin egemenliğini tanımak mı?" diye çıkıştı. Putin'in çıkışı sonrası gerilen Naryshkin kekeleyerek "Ben... Destekleyeceğim..." dedi.

Aldığı yanıttan yine memnun kalmayan Putin "Doğrudan konuş, destekleyeceksin ya da destekleyeceksin - doğrudan Sergey Yevgenyevich" ifadelerini kullanırken, Naryshkin Putin'e "Teklifi destekliyorum. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Rusya Federasyonu'na katılma önerisini destekliyorum" diye yanıt verdi.

""Onların bağımsızlıklarını tanıma teklifini destekliyorum"

Tam olarak 'bağımsızlığın tanınması' cümlesini duymadığı için gerilen Putin ise Naryshkin'e "Bundan bahsetmiyoruz, bu tartışılmıyor. Bağımsızlıklarını tanıyıp tanımamaktan bahsediyoruz" diyerek net bir yanıt vermesini istedi. Kekelemeye devam eden Naryshkin'in "Onların bağımsızlıklarını tanıma teklifini destekliyorum" cümlesi sonrası ise Putin Dış İstihbarat Şefi'ne teşekkür ederek kürsüden indirdi. Dış İstihbarat Şefi'nin Putin karşısında zorlandığı o anlar ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.