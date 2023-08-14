‘İstihbarat elemanıyız’ dediler kaçak kazıya yeltendiler

MANİSA

Manisa’da kendilerini istihbarat elemanı olarak tanıtan 5 kişi, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Körez Mahallesi’nde kaçak kazı yapacakken suçüstü yakalandı. Bölgede 12 farklı noktada yılan kamera eşliğinde kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, yakalanan malzemelere ise el konuldu.



Geçtiğimiz günlerde Kula ilçesine gelerek kendilerini askeri personel istihbarat elemanı olarak tanıtıp gezen ve keşif yapan 5 kişiyi takibe alan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar ve takip çalışmaları neticesinde kaçak kazıyı önledi. Şüphelendikleri şahısların B.Ş. (52), G.K. (41), M.Ç. (49), Z.F. (36) ve F.Ç. (43) olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şahısları adım adım takip ederek Körez Mahallesi Yılanhisarı mevkiinde kaçak kazı yapacakken operasyon düzenledi. Kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, 12 farklı noktada çukur kazıldığı tespit edilip yılan kamera, karot cihazı, karot çubukları ve muhtelif sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kazı yapılan bölgede yakalanan malzemelere ise el konulduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO