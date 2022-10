Efendimiz Hz.Muhammed'in (s.a.s) sık sık İstihare namazı kıldığı din büyüklerince ifade ediliyor. Bu önemli ibadeti yerini getirmek isteyenler 'İstihare namazı nasıl kılınır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

İstihare namazı nasıl kılınır diyanet | İstihare duası:

Sözlükte “hayırlı olanı isteme” anlamına gelen istihâre, terim olarak “bir iş veya davranışta Allah katında hayırlı olanı kılınan nâfile bir namaz ve dua ile talep etme” mânasında kullanılır.

Âlimlerin sünnet veya müstehap saydıkları istihârenin meşruiyeti Câbir b. Abdullah’tan rivayet edilen şu hadise dayandırılmaktadır: “Resûlullah, Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi işlerimizin tamamında bize istihâreyi öğretiyor ve şöyle diyordu: ‘Biriniz bir şey yapmaya niyet edince farz dışında iki rek‘at namaz kılsın ve arkasından şu duayı yapsın: Allahım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lutfundan talep ederim. Sen kādirsin, benimse gücüm yetmez, sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Allahım! Şu benim işim dinim için, dünyam ve âhiretim için senin ilminde hayır diye yer almışsa onu bana nasip et, onu kolaylaştır ve uğurlu kıl. Eğer şu işim dinim için, dünya ve âhiretim için senin ilminde kötü diye yazılmışsa onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu nasip et ve gönlümü ona yönelt!’ Hz. Peygamber sözüne devamla, ‘İstihâreyi yapan kişi bu sırada işini de söylesin’ dedi (Müsned, III, 344; Buhârî, “Daʿavât”, 49, “Tevḥîd”, 10; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 188).

Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği istihâre duası: اللّهمّ إنّي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علّام الغيوب۰اللّهمّ إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه۰اللّهمّ إن كنت تعلم أنه شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثمّ رضّني به.

İstihâre duasının, bu niyetle kılınacak iki rek‘at nâfile namazdan sonra okunmasının en uygun usul olacağı konusunda dört mezhep görüş birliği içindedir.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet edilir.

1. Rekat Kılınışı

"Allahu Ekber" denilerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi

Kafirun Suresi okunarak Rüku'ya gidilir.

Rükudan sonra secdeye gidilir ve sonrasında doğrulur

Oturur vaziyete gelinir ve hemen ardından tekrar secdeye gidilir.

2. Rekat

İkinci rekat için ayağa kalkılır ve kıyama durulur.

Kıyamda iken besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

İhlas suresi okunup rüku'ya gidilir.

Rükudan sonra secde'ye gidilir ve doğrularak oturulur ve ardından tekrar secde'ye gidilir.

Secdenin ardından tekrar doğrularak oturulur

Ettahiyyatu

Allâhumme salli,

Allâhumme Bârik

Rabbenâ duaları okunur.

Sonrasında ise baş önce sağa çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denir ve sonrasında baş sola çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek namaz tamamlanır.

Bu namazın ardından ise istenen sayıda İstihare duası okunur.

İstihare Duası

''Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.''

İstihare Duası Anlamı: Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da’avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)