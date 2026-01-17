  • İSTANBUL
Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var
Gündem

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Yemen'in Şebya vilayetine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Yemen'in Şebya vilayetine kimliği belirsiz insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

HUSİLER VURDU İDDİASI

Yemen devlet televizyonunun haberinde, "Şebva vilayetindeki Maraha el-Ulya cephesinde, Husilerin İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 6. Yıldırım Tugayı'ndan 2 asker öldü." ifadesi kullanıldı.

Haberde, saldırıda 2 askerin yaralandığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

 

SUUDİ ARABİSTAN'A AİT İHA'LARIN YANLIŞ HEDEFİ VURDUĞU DA ÖNE SÜRÜLDÜ

Ensarullah Hareketi'nden henüz açıklama yapılmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları İHA'nın Suudi Arabistan'a ait olduğunu ve yanlış hedefi vurduğunu öne sürdü.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve vilayeti kontrol eden Ensarullah Hareketi arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.

Taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ve karşılıklı kayıplar veriliyor.

Yemen hükümeti ile Ensarullah Hareketi, 23 Aralık'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen görüşmelerin ardından binlerce mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

