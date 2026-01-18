Kar altında tek tek kuş saydılar
Erzurum’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kış ortası kuş sayımı ve gözlemi gerçekleştirildi. Çalışma, Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü sulak alanında yapıldı.
Göçmen kuşların kış dönemindeki popülasyon durumunu belirlemek amacıyla yapılan sayım ve gözleme Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri gözetiminde yapıldı.
Kuş sayımına DKMP çalışanlarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mümin Gökhan Şenocak, Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Dernek Müdürü Musa Han ve kuş gözlemine ilgi duyan doğaseverler katıldı.
Yüzlerce göçmen kuş türüne ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Tortum Gölü sulak alanı, bölgenin en önemli doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.
Alanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenli olarak korunduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Yetkililer, yapılan sayım ve gözlemlerin biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
