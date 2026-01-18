  • İSTANBUL
Kuzey Marmara Otoyolunda kar kazası
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolunda kar kazası

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Boğazköy İstiklal mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda servis aracı kayarak yan devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kaza 04.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkii Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda 34 LPT 868 plakalı Mercedes marka servisin sürücüsü F.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve önce ters dönen servis aracı devrilerek bariyerlere vurdu. Kaza sonrası yan dönen servis aracında bulunan özel bir şirkette çalıştıkları öğrenilen 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 11 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken kaza yapan servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde olması sebebiyle trafiğe sebep olmazken polis ekipleri trafik akışının kontrollü bir biçimde sağladı.

Kazada şans eseri ölen ya da ağır yaralanan kimse bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

