Gündem
12
Yeniakit Publisher
İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

SGK, halk arasında 'Yıpranma payı' olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) listesini, 2026 yılı itibariyle genişletti.

#1
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için en önemli iki kriter; prim gün sayısı ve yaştır. Normal şartlarda bu iki kriteri doldurmak on yıllar sürerken, bazı meslekler doğaları gereği insan ömründen ve sağlığından daha fazla götürür.

#2
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Devlet, bu adaletsizliği gidermek için "Yıpranma Payı" sistemini devreye sokmuştur. Ancak 2026 yılına kadar bu liste oldukça sınırlıydı. Yeni yapılan düzenlemelerle birlikte, teknolojinin getirdiği yeni riskli iş kolları ve pandemiden sonra önemi daha iyi anlaşılan sağlık sektörü çalışanları da bu kapsama daha güçlü şekilde dahil edildi. Eğer listenin içindeki bir mesleği icra ediyorsanız, siz 12 ay çalışsanız bile SGK sizi 15 ay çalışmış sayıyor. Bu matematiksel fark, çalışma hayatının sonunda size yıllar kazandırıyor.

#3
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

YIPRANMA PAYI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR? Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışanların çalıştıkları her yıl için ilave prim günü kazanmasıdır. Normal bir ofis çalışanı yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır. Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte çalışıyorsunuz.

#4
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

KİMLER BU LİSTEYE EKLENDİ? 2026 düzenlemesiyle birlikte liste oldukça kabardı. İşte yıpranma payından yararlanan başlıca meslek grupları:

#5
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).

#6
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

#7
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Maden ve Yeraltı İşçileri: En yüksek paya sahiptirler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).

#8
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Güvenlik Güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları (Gardiyanlar).

#9
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Ağır Sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.

#10
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.

#11
Foto - İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti!

Yeni Eklenenler: Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları da 2026 itibarıyla listeye dahil edildi./ kaynak: TGRT HABER

