Trump'a 'İran'ı vur' baskısı!
Netanyahu, Trump'ı arayıp uyardı: "Hava savunmamız tükendi, ABD desteği olmadan misillemeyi kaldıramayız."
Washington Post'un haberine göre, Suudi Arabistan'dan sonra İsrail de ABD Başkanı Trump'a "İran'ı vurma" baskısı yaptı. Başbakan Netanyahu, Trump'ı bizzat arayarak İsrail ordusunun İran'ın olası bir misillemesini karşılamaya hazır olmadığını iletti.
"Füzemiz bitti, geminiz yok"
Haberde, İsrail hava savunma sistemlerinin son çatışmalarda yorulduğu ve önleyici füze stoklarının kritik seviyede azaldığı belirtildi. Ayrıca bölgede bir ABD uçak gemisinin bulunmamasının İsrail'i savunmasız bıraktığı vurgulandı. ABD'li yetkililer de "Kalkanımız olmadan İsrail dayanamaz" diyerek Trump'ın saldırıdan vazgeçmesinde bu zafiyetin etkili olduğunu doğruladı. Daily Ummah
