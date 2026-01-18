Rusya beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Analitik Servisi’nin 15 Ocak 2026 tarihli fiyat izleme çalışmasına göre, Türkiye yaz sezonu paket turları ruble bazında geçen yıla kıyasla ortalama %14,5 daha düşük seviyede bulunuyor. Verilen fiyatlar, Türk otelcilerin pazarda işi şansa bırakmadan, erken rezervasyon döneminde mümkün olduğu kadar yoğun rezervasyon almak istediğini gösteriyor.

Antalya Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, ATOR Bülteni’ne verdiği son röportajında, Antalya için erken rezervasyon satışlarının geçen yıla göre daha güçlü seyrettiğini vurgularken, 2026 yaz sezonu sonunda Rusya pazarında %2–5 aralığında bir artış beklendiğini ifade etti.

Fiyat düşüşü segmentlere göre değişiyor

ATOR’un tüm segmentleri kapsayan 21 otelden oluşan temsili örneklemine göre (10 gece, her şey dahil, 10–12 Haziran çıkışlı paketler), fiyat düşüşü özellikle düşük bütçeli otellerde daha belirgin. Bu segmentte gerileme %20–25’e ulaşırken, üst segment ve lüks otellerde fiyatlar büyük ölçüde sabit kaldı veya sınırlı artış gösterdi.

Dikkat çekici bir diğer unsur ise analizde yer alan hiçbir otelde minimum fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre %1’in üzerinde artış göstermemesi oldu. Bu durum, münferit fiyat artışlarının istisna niteliğinde kaldığını ortaya koyuyor.

Kur belirleyici faktör

Fiyatlardaki gerilemenin ana nedeni, ruble–euro paritesindeki değişim olarak öne çıkıyor. Türk otellerinin yabancı tur operatörleriyle hesaplama para birimi euro olurken, son bir yılda tur operatörlerinin iç hesaplamalarında euro kuru 113,16 rubleden 98,19 rubleye gerileyerek %13,2 oranında düştü.

Ruble bazlı ortalama fiyat düşüşünün (%14,5) eurodaki değer kaybının bir miktar üzerinde olması, Türkiye’nin Rus pazarında artan destinasyon rekabeti nedeniyle özellikle alt ve orta segmentte euro bazlı sınırlı fiyat indirimlerine gidildiğine işaret ediyor.

Fiyatın arttığı dönem belli

ATOR, Haziran–Eylül 2026 dönemine ilişkin fiyat hareketlerini analiz etti. Buna göre fiyatları Temmuz’da Haziran ayına kıyasla yüzde 9,8, Ağustos’ta Temmuz ayına kıyasla yüzde 1,9 ve Ağustos’ta Haziran ayına kıyasla yüzde 12 artıyor.

En sert sezonluk artışlar premium ve deluxe segmentte görülürken, bütçe ve alt-orta segment otellerde fiyat grafiği daha yatay seyrediyor.

Eylül'de fiyatlar düşüyor

Ocak ayı itibarıyla yapılan ölçümlere göre eylül ayı fiyatları, genel medyan düzeyde haziran ayına oldukça yakın. Tüm örneklemde eylül-haziran farkı yalnızca %1 seviyesinde bulunuyor. Ancak düşük bütçeli bazı otellerde eylül fiyatları hazirana göre %10–17 daha yüksek seyrederken, orta ve üst segmentteki birçok tesis yaz ortasındaki zirveye kıyasla belirgin şekilde ucuzluyor.

Veriler, Türkiye’nin 2026 yaz sezonunda Rus pazarı için güçlü bir erken rezervasyon fiyat avantajı sunduğunu gösteriyor. Özellikle fiyat hassasiyeti yüksek segmentlerde erken satışların hızlanması, tur operatörleri ve oteller açısından sezon öncesi doluluk ve nakit akışı açısından önemli bir fırsat yaratıyor.

Kaynak: Turizmekonomi