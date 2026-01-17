  • İSTANBUL
Spor Galatasaray yara aldı
Spor

Galatasaray yara aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray yara aldı

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde lider Galatasaray evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Gaziantep FK'nın golünü 73. dakikada Mohamed Bayo kaydederken Galatasaray'ın golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

 

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43'e, Gaziantep FK da 24'e yükseltti.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

