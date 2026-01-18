Denizlerde fırtına uyarısı!

Meteoroloji, Batı Karadeniz’in batısı, Marmara, Güney Ege ve Akdeniz’de rüzgarın 50-75 km/saat hızla fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, bugün Batı Karadeniz’in batısında günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Marmara’da rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Güney Ege’de rüzgarın, günün ilk saatlerinde kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden sonra güney kesimlerde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Akdeniz’de ise rüzgarın, Batı Akdeniz’in batısında sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) etkili olması beklenirken; Doğu Akdeniz’de öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren ise genelinde kuzeyli yönlerden aynı kuvvette fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Batı Karadeniz’in batısı ve Marmara’da pazartesi günü akşam saatlerinden sonra; Güney Ege’de bugün akşam saatlerinden sonra; Batı Akdeniz’de pazartesi günü öğle saatlerinde; Doğu Akdeniz’de ise pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.