Atlas'ın ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme!
Güngören'de iki grup arasında çıkan yan bakma kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajları için başlatılan soruşturma kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, hayatını kaybetti.
Çağlayan'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 15 yaşındaki saldırgan yakalanarak tutuklandı.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.
TEHDİT MESAJLARINA SORUŞTURMA
Çağlayan ailesi, tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” açıklamasında bulundu.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Atlas Çağlayan’ın ölümünden sonra anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen dört şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.