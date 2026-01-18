  • İSTANBUL
Irak'ta tarihi gün: ABD ordusu Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi!

Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki en stratejik noktalarından biri olan Ayn el-Esed Hava Üssü'nü tamamen boşalttığını duyurdu. Üssün kontrolü ve yönetimi resmen Irak ordusuna devredildi.

Irak’ta on yıllardır süren askeri hareketliliğin ardından kritik bir dönemeç geçildi.

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin, Anbar vilayetinde bulunan ve bölgedeki en büyük askeri tesislerinden biri olan Ayn el-Esed Hava Üssü'nden tamamen çekildiğini açıkladı.

IRAK GENELKURMAY BAŞKANI ÜSTE DENETİM YAPTI

Çekilme işleminin ardından Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah, üst düzey komutanlarla birlikte üssü ziyaret etti.

Yeni görev dağılımını yerinde denetleyen Yarallah, birimlerin harbe hazırlık seviyesine ulaştırılması talimatını verdi.

Yarallah, üssün stratejik önemine vurgu yaparak, güvenliğin sağlanması için yüksek koordinasyon ve ekip ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

65. ÖZEL KUVVETLER TUGAYI GÖREVE BAŞLADI

Savunma Bakanlığı, üssün güvenliği ve idaresi için 65. Özel Kuvvetler Tugayı ve bağlı taburların sahada görevlendirildiğini duyurdu.

Ayrıca Irak Hava Kuvvetleri ile Kara Havacılık Komutanlığı'na ait karargahlar da üs içerisindeki yerlerini aldı.

AYN EL-ESED’İN TARİHİ VE ÖNEMİ

2003 yılındaki Irak işgali sırasında ABD tarafından ele geçirilen ve batı bölgesinin ana lojistik merkezi haline gelen üs, 2014’te DEAŞ ile mücadele döneminde koalisyon güçleri tarafından yeniden aktif olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Üs, yıllarca hava operasyonlarının merkezi ve yerel güçlerin eğitim kampı olarak kilit bir rol üstlenmişti.

 

