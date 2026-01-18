Suriye’de DAEŞ operasyonu: El-Kaide lideri öldürüldü!
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Palmyra’da Amerikan askerlerine kurulan pusunun failini Suriye'nin kuzeybatısında vurdu. 2 asker ve bir tercümanın öldürüldüğü eylemle bağlantılı olan kişi etkisiz hale getirildi.
ABD ordusu, Suriye’de Amerikan birliklerini hedef alan eylemlere misilleme olarak başlattığı operasyonlarda kritik bir ismi hedef aldı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Aralık 2025’te Palmyra’da düzenlenen ve 3 Amerikalının ölümüyle sonuçlanan pusunun doğrudan sorumlusu olan El-Kaide bağlantılı ismin öldürüldüğü duyuruldu.
İNTİKAM OPERASYONU
Hava saldırısıyla gerçekleştirilen operasyonda hedef alınan kişinin, bölgedeki DEAŞ hücreleriyle koordinasyon sağlayarak Amerikan askerlerine karşı pusu planladığı bildirildi.
CENTCOM, operasyonun bölgedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılığın bir parçası olduğunu vurguladı.
SAVAŞ UÇAKLARI VE İHA'LAR DEVREDE
Söz konusu operasyonun, ABD'nin bölgedeki terör unsurlarına karşı başlattığı kapsamlı harekatın bir devamı olduğu belirtildi.