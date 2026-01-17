  • İSTANBUL
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Meskene’de kıstırılan terör örgütü, arkasına bakmadan Fırat'ın doğusuna kaçmaya başladı.

Suriye sahasında kirli bir algı operasyonuyla devleştirilmeye çalışılan terör örgütü YPG/SDG’nin içindeki kof yapı bir kez daha tescillendi. Türkiye’deki bazı çevrelerin ve emekli generallerin "100 bin kişilik ordu" yalanlarıyla millete korku salmaya çalıştığı SDG, Suriye ordusunun kararlı operasyonu karşısında darmadağın oldu.

 

Terör mevzileri yerle bir edildi

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü tarafından işgal edilen Deyr Hafir ve Meskene bölgelerini askeri alan ilan ederek büyük bir temizlik harekatı başlattı.

Terör inleri; topçular, çoklu roketatarlar ve uçaksavarlarla ateş altına alınırken, bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi. Suriye ordusunun bu ezici gücü karşısında duramayan eli kanlı terör elebaşı Mazlum Abdi, büyük bir zilletle "Fırat'ın doğusuna çekiliyoruz" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

 

 

Şara’dan kardeşlik hamlesi, teröre darbe

Askeri operasyonlar sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yayınladığı kararname ile terör örgütünün "Kürtlerin temsilcisiyiz" yalanını yerle bir etti. Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dillerinin ise ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak birliğe vurgu yaptı. Bu hamle, bölge halkını kalkan olarak kullanmaya çalışan teröristlerin elindeki tüm bahaneleri aldı.

 

Kaçış süreci başladı

Şam yönetiminden yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’ye ait ilk terörist grubunun çekilme sürecini başlattığı duyuruldu. Suriye ordusunun yakın takipte olduğu kaçış süreci, "yenilmez" denilen SDG’nin aslında ne kadar boş ve dış desteğe muhtaç bir yapı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu.

