  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye ordusundan flaş YPG/SDG açıklaması: Engellemeye çalışıyorlar Aynı tiyatro, aynı yalanlar! 20 yıl önce Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu Öcalan ile görüşüyorlar: DEM Parti heyeti yeniden İmralı’da SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var Erzurum'da kereste fabrikasında patlama! Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz! O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı ‘Askeri güç’ kullanma tehdidi sonrası yetkililere soruşturma başlatıldı. Trump'ın ayarı bozuldu
Dünya Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi!
Dünya

Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi!

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG’ye yönelik başlattığı operasyon sonuç verdi. Deyr Hafir ve Meskene’nin ardından kritik öneme sahip Tabka kenti de ordunun kontrolüne geçti. Örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeyi terk ettiği bildirildi.

Suriye sahasında dengeler değişmeye devam ediyor. Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batı şeridini terör örgütü YPG'den temizlemek amacıyla başlattığı harekatta büyük bir ilerleme kaydetti.

16 Ocak'ta düğmeye basılan operasyonun ardından Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir’i geri alan ordu birlikleri, bugün itibarıyla Tabka kentinde de tam kontrolü sağladı.

YPG KONVOYLARLA KAÇIYOR

Bölgeden gelen bilgilere göre, Tabka’da yaşanan şiddetli çatışmaların ardından YPG unsurları direnci kaybederek geri çekilmeye başladı.

Örgüt üyelerinin uzun konvoylar halinde bölgeyi terk ederek Fırat'ın doğusuna doğru hareket ettiği rapor edildi. Suriye ordusunun, kentin stratejik noktalarına yerleşerek tahkimatını artırdığı gözlemlendi.

 

OPERASYONUN ŞİFRESİ: 16 OCAK SAAT 22.00

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta bölgeyi "askeri alan" ilan ederek operasyon hazırlıklarını tamamlamıştı.

16 Ocak akşamı saat 22.00’de başlayan koordineli saldırıyla kısa sürede sonuç alan ordu güçleri, Meskene üzerinden ilerleyerek Rakka’nın güneybatı ucundaki Dibsi Afnan’ı da ele geçirmişti.

Tabka’nın düşmesiyle birlikte, YPG’nin Fırat'ın batısındaki hakimiyeti büyük darbe almış oldu.

Suriye Ordusu vurmaya başladı, Mazlum Abdi'den son dakika kararı: Sabah 07.00'da...
Suriye Ordusu vurmaya başladı, Mazlum Abdi'den son dakika kararı: Sabah 07.00'da...

Gündem

Suriye Ordusu vurmaya başladı, Mazlum Abdi'den son dakika kararı: Sabah 07.00'da...

SDG’nin kaçtığı Deyr Hafir'de sıcak anlar! Suriye ordusu kontrol sağladı
SDG’nin kaçtığı Deyr Hafir'de sıcak anlar! Suriye ordusu kontrol sağladı

Dünya

SDG’nin kaçtığı Deyr Hafir'de sıcak anlar! Suriye ordusu kontrol sağladı

Suriye'de neler oluyor? SDG çökerken ABD savaş uçakları bölgeye geldi, fişekler ateşlendi!
Suriye'de neler oluyor? SDG çökerken ABD savaş uçakları bölgeye geldi, fişekler ateşlendi!

Gündem

Suriye'de neler oluyor? SDG çökerken ABD savaş uçakları bölgeye geldi, fişekler ateşlendi!

İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi
İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi

Gündem

İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi

Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor
Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Siyaset

Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23