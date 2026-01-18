Fırat'ın batısında YPG çözüldü: Suriye ordusu stratejik Tabka’yı ele geçirdi!
Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG’ye yönelik başlattığı operasyon sonuç verdi. Deyr Hafir ve Meskene’nin ardından kritik öneme sahip Tabka kenti de ordunun kontrolüne geçti. Örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeyi terk ettiği bildirildi.
Suriye sahasında dengeler değişmeye devam ediyor. Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batı şeridini terör örgütü YPG'den temizlemek amacıyla başlattığı harekatta büyük bir ilerleme kaydetti.
16 Ocak'ta düğmeye basılan operasyonun ardından Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir’i geri alan ordu birlikleri, bugün itibarıyla Tabka kentinde de tam kontrolü sağladı.
YPG KONVOYLARLA KAÇIYOR
Bölgeden gelen bilgilere göre, Tabka’da yaşanan şiddetli çatışmaların ardından YPG unsurları direnci kaybederek geri çekilmeye başladı.
Örgüt üyelerinin uzun konvoylar halinde bölgeyi terk ederek Fırat'ın doğusuna doğru hareket ettiği rapor edildi. Suriye ordusunun, kentin stratejik noktalarına yerleşerek tahkimatını artırdığı gözlemlendi.
OPERASYONUN ŞİFRESİ: 16 OCAK SAAT 22.00
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta bölgeyi "askeri alan" ilan ederek operasyon hazırlıklarını tamamlamıştı.
16 Ocak akşamı saat 22.00’de başlayan koordineli saldırıyla kısa sürede sonuç alan ordu güçleri, Meskene üzerinden ilerleyerek Rakka’nın güneybatı ucundaki Dibsi Afnan’ı da ele geçirmişti.
Tabka’nın düşmesiyle birlikte, YPG’nin Fırat'ın batısındaki hakimiyeti büyük darbe almış oldu.