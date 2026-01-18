  • İSTANBUL
Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!"

Rusya ile Avrupa arasında "Baba" polemiği patlak verdi! Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, Grönland'a asker gönderen Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirerek, ABD Başkanı Trump için "Babanızı kışkırtmayın" uyarısında bulundu.

Uluslararası diplomaside taşları yerinden oynatacak "Baba" benzetmesi Rusya’dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Dmitriev, Grönland meselesi üzerinden ABD ile karşı karşıya gelen Avrupa’yı hedef aldı.

"TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYORLAR"

Trump'ın; Danimarka, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi 8 Avrupa ülkesine uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisi kararını değerlendiren Dmitriev, Avrupa’nın Grönland hamlesini "tehlikeli bir oyun" olarak tanımladı.

Dmitriev, NATO Genel Sekreteri'nin daha önceki "Baba" hitabına gönderme yaparak, "Avrupa, babasını (Trump) kışkırtmamalı" dedi.

GRÖNLAND VE İLHAK TARTIŞMASI

Krizin merkezinde ise Trump'ın Grönland’ı ABD’nin "Altın Kubbe" projesi için hayati görmesi ve adayı ilhak etme arzusu yatıyor.

Danimarka’nın egemenlik devrini reddetmesi ve Avrupa ülkelerinin bölgeye asker gönderme kararı alması, Washington’ın vergi restiyle karşılık bulmuştu.

Rus temsilcinin bu gerilimde açıkça Trump’ın tavrını savunması dikkat çekti.

