Resmen buzul çağını yaşıyorlar! Ülkede kar 4. kata kadar ulaştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmen buzul çağını yaşıyorlar! Ülkede kar 4. kata kadar ulaştı

Rusya’nın Kamçatka bölgesi yoğun kar yağışıyla adeta felç oldu. Kar kalınlığı bazı bölgelerde binaların dördüncü katına ulaştı. Çatıdan düşen kar kütleleri can kayıplarına yol açtı.

#1
Foto - Resmen buzul çağını yaşıyorlar! Ülkede kar 4. kata kadar ulaştı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde bu yıl etkisini sürdüren sert kış koşulları, yerleşim yerlerinde günlük yaşamı durdurdu. Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle kar kalınlığı birçok noktada 3 metreyi aştı. Bazı bölgelerde kar seviyesinin binaların dördüncü katına kadar ulaştığı bildirildi.

#2
Foto - Resmen buzul çağını yaşıyorlar! Ülkede kar 4. kata kadar ulaştı

Kar yağışı nedeniyle bölge genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Kar fırtınası sonucu yollar kapandı, ulaşım aksadı ve çok sayıda yerleşim yeriyle bağlantı kesildi. Yetkililer, bölgede acil durum ekiplerini seferber etti.

#3
Foto - Resmen buzul çağını yaşıyorlar! Ülkede kar 4. kata kadar ulaştı

Kamçatka'da yaşanan felakette iki kişi hayatını kaybetti. İki katlı bir apartmanın çatısından düşen kar kütlesi 60 yaşındaki bir adamın ölümüne yol açtı. 63 yaşındaki bir adam ise başka bir binanın çatısından düşen kat kütlesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

#4
Foto - Resmen buzul çağını yaşıyorlar! Ülkede kar 4. kata kadar ulaştı

Kamçatka Bölgesi Acil Durumlar Bakanı Sergei Lebedev, yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Lebedev, "Kasırga sırasında çatılarda oluşan devasa kar yığınlarına karşı bir kez daha dikkatli olmanızı rica ediyorum. Sıcaklıklar yükseldi. Bu nedenle kar çatılardan yağmaya başladı" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Resmen buzul çağını yaşıyorlar! Ülkede kar 4. kata kadar ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin evlerinde mahsur kalan yaşlılara ulaşabilmek için metrelerce yüksekliğindeki kar yığınlarının arasından tüneller kazdığı görüldü. Kamçatka'nın başkenti Petropavlovsk-Kamçatsky'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi, toplu taşıma seferleri durduruldu. Yetkililer, hava koşullarının normale dönene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

