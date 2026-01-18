  • İSTANBUL
Avrupa’da Grönland isyanı: Trump’ın gümrük vergisi kararına "Egemenlik" resti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma talebine direnen 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması, kıtada deprem etkisi yarattı. Fransa, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere müttefikler, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" diyerek Washington'a karşı birleşti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ve müttefiklerinden gelen ret cevaplarına karşılık "gümrük vergisi" silahını çekmesi, transatlantik ilişkilerde ipleri kopardı. Trump; Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'yı kapsayan 8 ülkeye 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10, Haziran'dan itibaren ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

MACRON: "HİÇBİR TEHDİT BİZİ ETKİLEYEMEZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Macron, "Bu tarifeler tehdittir ve bu bağlamda yeri yoktur. Doğrulanmaları halinde Avrupalılar buna birlik içinde koordineli bir yanıt verecek. Ukrayna'da, Grönland'da veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı bizi etkileyemez" dedi. Macron, Arktik güvenliğinin Avrupa'nın egemenliğiyle doğrudan ilgili olduğunun altını çizdi.

İNGİLTERE: "NATO MÜTTEFİKLERİNE VERGİ KOYMAK TAMAMEN YANLIŞ"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Arktik bölgesinde Rusya'dan gelen tehdide karşı birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak Trump'ı eleştirdi. Starmer, "Kolektif güvenliği sağlamaya çalışan müttefiklere gümrük vergisi uygulamak tamamen yanlıştır. Grönland’ın geleceği Danimarka Krallığı ve Grönlandlıların elindedir" diyerek duruşlarının değişmeyeceğini bildirdi.

HOLLANDA: "KARŞILIĞI AVRUPA KOMİSYONU İLE VERECEĞİZ"

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, bölgedeki askeri tatbikatların güvenliğe katkı sağladığını belirtti. Van Weel, Trump'ın kararına karşı Avrupa Komisyonu ve diğer ortaklarla yakın temas halinde olduklarını ve koordineli bir tepki hazırlığında olduklarını duyurdu.

TRUMP'IN "ALTIN KUBBE" VE GRÖNLAND ISRARI

Washington, Grönland'ı "ulusal güvenlik amacıyla" ve inşa edilen "Altın Kubbe" projesi için hayati bir unsur olarak görüyor. 1 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak olan vergi yaptırımlarının, Grönland'ın satın alınmasına dair eksiksiz bir anlaşma sağlanana kadar artarak devam edeceği belirtiliyor. Danimarka ise egemenliğin devredilmesi konusundaki yaklaşımları kesin bir dille reddetmeye devam ediyor.

 

