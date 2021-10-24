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Spor İstifaya çağrılarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan cevap: Taraftar haklı
Spor

İstifaya çağrılarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan cevap: Taraftar haklı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından tribünlerin istifaya çağırdığı başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Taraftara hak veren Koç, "Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:07:00 -
İstifaya çağrılarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan cevap: Taraftar haklı

Lider Trabzonspor'un 5 puan gerisini düşen Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından taraftarlar başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Koç, taraftara hak verirken takımın toparlanacağını söyledi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:,

"Her şey güzel başladı"

"Futbolun içinde var, kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı oldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler. Ama bir türlü bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk yarıdan sonra mağlubiyet kimsenin aklında geçmiyordu.

"Köprünün altından çok su akar"

Bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan her takımda bu olabilir. Ligde her takıma olabilir. Şampiyonluk için kimse her maçı kazanmıyor. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar.

"Bu takım toparlanacak"

Bu kadro şampiyonluk için yeter. İlk 5 hafta şampiyonluğun en büyük adayı derdiniz, son 4 haftada şampiyon olmaz dersiniz. Futbolda bu inişler, çıkışlar var. Taraftar tepkisinde haklı. Ancak umutsuzluğa kapılmasınlar. Biz bu işi berber başaracağız. Tepki bu gecede kalsın. Bu takım toparlanacak, zirveye oynayacak. Bu kapasite var.

"Taraftar haklıdır"

Fenerbahçe camiasına özel bir kırılganlık, şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene büyük umutlarla başladık. 'Acaba yine mi sıkıntılar yaşayacağız?' düşüncesi oluşabilir. Taraftar haklıdır.

"Haklılar ama anlam veremedim"

Taraftar, oyuncuların onlara gitmesine de tepki gösterdi. Haklılar ama anlam veremedim. Özür dilemek için gideceklerdi. Geçen hafta havalimanında çok etkilendiler. Taraftarın onlara tepkisizi manasızdı. Ben de üzgünüm ama anlık tepkiler veremeyiz. Her takımda düşüş olabiliyor. Sadece tepkiler bize has bir durum."

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