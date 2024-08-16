İstifa etsin diye öyle bir şey yaptılar ki... Abdullah Avcı ateş püskürdü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda Rapid Wien'e 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalar bulundu.

"TELEFONUM SERVİS EDİLDİ, ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR"

Abdullah Avcı, "Dün basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum, bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir. Bu oyunu senelerdir fair play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum" diye konuştu.

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Avcı istifa edip etmeyeceği sorusuna ise; "Bu koltuklarda oturuyorsan, bu tür şeylerle her zaman karşılaşırsın. Herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır, vazgeçmez. Düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek" yanıtını verdi.

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