İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

İP’ten istifa eden Genel İdare Kurulu ve Kurucu Üyesi Yusuf Halaçoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in partisinin gerisinde oy aldığını belirterek, "Dolayısıyla biz istifanızı, kongreye gitmenizi ve aday olmamanızı onaylıyoruz. Bu doğru bir şeydi. Kardeşim, parti 9,96 oy almış, sen almışsın 7,26. Artık partiyi bir yere götürmen mümkün değil." dedi.

Yusuf Halaçoğlu ile Kurucu Üyeler Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor bir otelde düzenledikleri basın toplantısında partilerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamanın ardından üç isim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İstifa sürecinin danışıklı dövüş olduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?" sorusuna Halaçoğlu, "Eğer Genel Başkan istifasında ve aday olmama konusunda samimi olsaydı, delegeler tarafından aday gösterilmesi söz konusu olduğunda 'Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum' diyerek hepsini reddedebilirdi ama öyle bir yol denemiyor." yanıtını verdi.

Afyonkarahisar'daki toplantıda sadece konuştuğu için yumruk atılan eski gençlik kolları başkanının burnunun kırılıp, ağzının yarıldığını aktaran Halaçoğlu, konuşmayı bile hazmedemeyen bir ekibin bulunduğunu iddia etti.

Halaçoğlu, seçimde yaşanan başarısızlığın milletvekili listelerinin hazırlanmasından kaynaklandığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Yanlışlar yapıldı. Ardından Divan'da yaptığımız toplantılarda sadece Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti ile ittifak kurmayı arzu ettiğini söyleyen Genel Başkan, 2 gün sonra hiç haberimiz olmadan ittifaka girdiğini söyledi. Burada CHP'ye vefasızlık yapmıyoruz. 15 milletvekiliyle aslında demokrasinin çalışması konusunda son derece güzel bir tavır gösterdi ama bu tavır siyaseten baktığınız zaman iş birliği yapmanız halinde AKP'den gelecek oyları kaçırdı. Çünkü karşımızda müthiş bir devlet gücü, medya vardı. Haliyle böyle bir ortamda bu oyların düşmemesi mümkün değildi. Zaten kendisi de itiraf etti, bu hataları kabul etti, 'Ben üstleniyorum, hatalar yaptım, ne için yaptığımı da bilmiyorum. İstifa ediyorum.' dedi ama döndürdüler."

Partilerden kiminin Akşener'in otomobilinin önünü kestiğini, kiminin ağladığını belirten Halaçoğlu, parti genel başkanlarını "bulunmaz Hint kumaşı" gören anlayıştan bıktıklarını söyledi. Türkiye'de iyi yetişmiş insan sayısının yüksek olduğuna işaret eden Halaçoğlu, buna rağmen genel başkanların çevresinde görevini bırakmasını kabul etmeyen, bunu engelleyen bir grup oluştuğunu bildirdi.

"MHP'YE DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Halaçoğlu, yönetim değişikliklerinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kaybetmişsiniz artık, partinin gerisinde kalmışsınız. Dolayısıyla biz istifanızı, kongreye gitmenizi ve aday olmamanızı onaylıyoruz. Bu doğru bir şeydi. Kardeşim, parti 9,96 oy almış, sen almışsın 7,26. Artık partiyi bir yere götürmen mümkün değil. Bu motor, onu çekmiyor artık. Belli ki o aldığınız rüzgarı kaybetmişsiniz. Bunu artık biz yeniden yaşamak istemiyoruz. Çünkü biz MHP'de bunu yaşadık."

Nevzat Bor da istifa sürecinin baştan beri kurgulanmış bir senaryo olduğunu savunarak, "Çok ağır baskı altında tutuyorlar. Genel Başkan dışında hiç kimse aday olamaz, aday olmaya cüret bile edemez. Bunu Başkanlık Divanı söylüyor. Afyonkarahisar'da yapılan saldırıları biliyorsunuz." dedi.

"MHP'ye geri dönüş olabilir mi?" sorusuna Halaçoğlu, "Hayır, asla. Öyle bir şey söz konusu değil. Aynı hataların devam ettiği bir yere nasıl döneriz? Sadece o değil, bizim hiçbir partiye gitmemiz söz konusu değil." karşılığını verdi.

"İstifa kararınızla ilgili Akşener'le görüştünüz mü?" sorusuna Halaçoğlu, "Hayır, hiç haberi yok. Hiçbir görüşme yapmadık. Afyon'da en yüzüne konuşan bendim, benimle de hiç kendisi diyalog kurmadı zaten. İhtiyaç da duymuyoruz, zannediyorum o da duymuyordur. Listelerden sonra hiç konuşmadık." yanıtını verdi.

"ZAFER İLAN EDENLER VAR"

Özcan Yeniçeri de iktidara tek kale maç yapma imkanını muhalefetin verdiğini belirterek, "İYİ Parti bu konuda gerekli olan basireti, stratejiyi, aktiviteyi ortaya koymuş olsaydı iktidar bu kadar kolay önünü açıp, istediğini yapar konuma gelmezdi. Kaldı ki seçimden sonra hiç duydunuz mu 'Biz bu seçimi kaybettik' diyen bir muhalefet anlayışı? Tam aksine 'Yüzde 10'u geçtik, barajı aştık, zafer bizimdir.' Zafer ilan edenler var." dedi.

Mertçe ve erkekçe "Bu seçimi biz kaybettik, bunun nedenleri de şunlardır." denilmesini isteyen Yeniçeri, şunları ifade etti:

"Bugün muhalefet, adeta elleri üzerinde yürüyen bir insana benzemektedir. Kesinlikle aklı yoktur. Elleri üzerinde yürüyen bu muhalefeti ayakları üzerine oturtmak, yeri ve zamanı geldiğinde, entelektüel zekası, stratejik bakış açısı, vizyonu ve misyonu olan insanların yapması gereken işlerdir. Bu da parlamento içerisinde olacak diye bir mecburiyeti yoktur. Bu dışarıdan da yürütülebilir. Biz de bunu çeşitli uyarılarla dışarıdan yapmaya gayret edeceğiz. Akıldan ve gerçeklerden uzaklaşılarak, demagoji ve polemikle bir yere gelmenin imkanı yoktur. Muhalefet kendisini iktidara hazır görmüyor ve iktidar için de hazırlık yapmıyor."

"DEĞİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fikirlerin değil liderlerin siyasetinin yapıldığını belirten Yeniçeri, şahsi çıkarların aracı haline gelen siyasette kendilerinin yerinin olmadığını söyledi.

"Yeni bir parti kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Yeniçeri, "Hayır, o bizim işimiz değil." yanıtını verdi.

Halaçoğlu, İYİ Parti'deki değişime ilişkin bir soru üzerine, Akşener'in genel başkanlığa devam edeceğini ve bir değişimin söz konusu olmayacağını ifade etti.