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Spor İstifa eden Abdurrahim Albayrak'tan yeni karar
Spor

İstifa eden Abdurrahim Albayrak'tan yeni karar

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yapılan toplantıda gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tutarak istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:04:00 -
İstifa eden Abdurrahim Albayrak'tan yeni karar

Galatasaray'da, Kasımpaşa yenilgisi sonrası Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Fatih Terim'in katıldığı kritik bir toplantı gerçekleşmişti. Herkesin nefesini tutarak ne kararlar alınacağını beklediği görüşmeden birlik ve beraberlik mesajı çıkmış, "Şampiyonluğun en büyük adayı yine Galatasaray'dır" yorumu yapılmıştı.

Ancak söz konusu toplantının bu kadar sakin geçmediği öğrenildi.Abdurrahim Albayrak'ın, Terim'in katılıp sonra ayrıldığı toplantıda çok gergin olduğu, transferler ve takıma gerekli takviyelerin yapılmaması sebebiyle kendisi ile yönetimi sorumlu tuttuğu bildirildi.

"O zaman ben bırakayım"

Fanatik'in haberine göre; Albayrak'ın, "Biz niye transfer yapamıyoruz?" çıkışına Başkan Cengiz ve yanındakiler, "Limit aşımı halinde sıkıntı yaşarız, bu riski alamayız" cevabını verdi. Bunun üzerine Albayrak'ın, "O zaman ben bırakayım" diyerek istifa kararı aldığı, ancak daha sonra sakinleştirilerek bu kararından döndürüldüğü öğrenildi.

"100 milyon euro mu çıkarayım?"

Flaş transferlerde her zaman ön plana çıkan ancak bu kez taraftarların eleştirdiği isimlerden biri haline gelen deneyimli yöneticinin, bu durumdan da rahatsız olduğu konuşuluyor. Daha önce kulübe sıkıntılı anlarda maddi katkı da yapan Albayrak'ın, artık buna da sıcak bakmadığı biliniyor. Hatta Albayrak, yakın çevresinin, "Başkanlığa adaylığını koy" şeklindeki ısrarlarına, "Ne yapayım, başkan olayım da cebimden bu kez 100 milyon euro mu çıkarayım?" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

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