İSTİB’den Tarım ve Gıdaya Değer Katan Kurumsal Yaklaşım

2025 yılı, tarım sektörünün küresel ölçekte iklim değişikliği, maliyet artışları ve piyasa dalgalanmaları gibi başlıklarla yoğun biçimde gündemde olduğu bir dönem olarak öne çıktı. Bu süreçte İstanbul Ticaret Borsası, tarım ve tarıma dayalı ticaretin sağlıklı işlemesine katkı sunmayı hedefleyen çalışmalarını yıl boyunca sürdürdü.

Sahadan gelen görüşler, 2025 yılı boyunca tarım piyasalarına ilişkin değerlendirmelerin temel referansını oluşturdu.

Yıl içerisinde İstanbul Ticaret Borsası bünyesinde gerçekleştirilen zümre toplantıları, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren paydaşların bir araya gelerek üretim, ticaret ve piyasa koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu temel istişare mekanizmaları oldu. Özellikle meslek komiteleri aracılığıyla düzenlenen toplantılarda; ürün bazlı sorunlar, maliyet yapıları, arz-talep dengeleri ve piyasa işleyişine ilişkin başlıklar ele alındı.

Borsa Meydanı, tarım sektöründe ortak değerlendirme kültürünü güçlendiren bir buluşma zemini sundu.

2025 yılı çalışmalarında öne çıkan iki ana platformdan ilki, İstanbul Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor oldu. Bu programlar kapsamında; Tarım ve gıda sektörünün önemli paydaşları, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek güncel piyasa verilerini, sektörel gelişmeleri ve ekonomik beklentileri değerlendirdi. Toplantılar; tarım ve gıda piyasalarına ilişkin konuların çok yönlü biçimde ele alındığı düzenli bir istişare ve değerlendirme alanı sundu.

Borsa Meydanı buluşmaları, sektörlerin kendi gündemlerini doğrudan ifade edebildiği, veriye dayalı değerlendirmelerin paylaşıldığı ve tarım sektörlerin ticaretinin güncel başlıklarının ele alındığı bir iletişim platformu olarak 2025 yılı boyunca devam etti.

Altın Tohumlar, tarımda ürün bazlı katma değer yaklaşımını güçlendiren bir bilgi platformu oldu.

Borsa Meydanı’nın tamamlayıcısı niteliğinde yürütülen Altın Tohumlar toplantı serisi ise 2025 yılı boyunca katma değeri yüksek altın değerindeki ürünlere odaklandı. Bu kapsamda yıl boyunca; kekik, salep, incir, Trabzon hurması, fındık, çilek, bamya, altın çilek, moringa ve kuşkonmaz gibi farklı ürünler ele alındı. Her toplantıda belirli bir ürün merkeze alınarak, üretimden ticarete uzanan süreçte katma değer potansiyeli çok boyutlu biçimde değerlendirildi. Bu yaklaşım, tarımda katma değerin artırılmasına yönelik bilgi temelli bir değerlendirme zemini sundu.

İstanbul Ticaret Borsası, 2025 yılı boyunca sektör paydaşlarıyla yürüttüğü bu çalışmalarla tarım ve gıda piyasalarına ilişkin istişare kültürünün güçlenmesine ve bilgi temelli yaklaşımın yaygınlaşmasına katkı sundu. Bu süreç, tarım ve tarıma dayalı ticaretin farklı boyutlarıyla ele alınmasına ve sektörel farkındalığın artmasına zemin hazırladı.