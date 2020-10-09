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Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Ermenistan Dağlık Karabağ'dan ya çekilir, ya da kovulur"
Ekonomi

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Ermenistan Dağlık Karabağ'dan ya çekilir, ya da kovulur"

"Yurt dışına bakıyorsunuz. Sanki işgalci olan Ermenistan değilmiş gibi açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'nin verdiği destekten de rahatsızlar"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:05:46 -
İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Ermenistan Dağlık Karabağ'dan ya çekilir, ya da kovulur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Ermenistan Dağlık Karabağ’dan ya çekilir, ya da kovulur. Ermenistan’ın 1991’de Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesiyle başlayan bu sorun neredeyse 30 yıldır sürüyor." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, daha önce de kısa süren çatışmalar yaşandığını ancak bu kez durum farklı bir yöne gittiğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve Ermenistan orada işgalci konumdadır. İşgalin hemen ardından, 1992’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT tarafından oluşturulan Minsk Grubu soruna hala çözüm bulamadı, bulacak gibi de görünmüyor. Yurt dışına bakıyorsunuz. Sanki işgalci olan Ermenistan değilmiş gibi açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'nin verdiği destekten de rahatsızlar.

Ermenistan Başbakanı çıkmış diyor ki Türkleri durdurmazsanız Viyana kapılarına gelirler. Bize destek olun. Siz bu iftiraları atıp sivil halka saldıracaksınız, Türkiye cevap verince de Batı'ya Türkler geliyor diye ağlayacaksınız. Önce sizin işgal ettiğiniz topraklardan çıkmanız lazım. Konu bu kadar basittir. Bunu başka şekilde yansıtmak güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktır."

Kim ne rahatsızlık duyarsa duysun, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Kopuz, "Bir haksızlık yapan olursa da bölgenin en önemli güç odaklarından biri olarak kardeşlerimizin ve haklının yanında durmak da bizim görevimizdir. Ben, Türkiye’nin desteğiyle Dağlık Karabağ’daki Ermenistan işgalinin en kısa sürede sona ereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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