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Sağlık İsteyen herkes yapabilir! Kalp krizi riskini tespit eden yöntem
Sağlık

İsteyen herkes yapabilir! Kalp krizi riskini tespit eden yöntem

Yeniakit Publisher
2023-05-12 17:42:00 -
İsteyen herkes yapabilir! Kalp krizi riskini tespit eden yöntem

Günümüzün en yaygın hastalıkları arasında yer alan kalp ve damar hastalıkları ölümlerin de önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Ani kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğu ise klinik anlamda hiçbir şikayeti olmayan kişilerde meydana geliyor. Kalp hastalıklarından korunmak için risk profilinin belirlenmesi ve uygun korunma programlarının uygulanması atılacak adımların başında yer yer alıyor. Özellikle 40 – 70 yaş arası sağlıklı kişilerde gerçekleştirilen koroner arter kalsiyum skorlama tetkiki ile hem kalp krizi riski hem de kalp yaşını öğrenmek mümkün olabiliyor.

Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Mehmet Karaca, kalp krizi riskini belirlenmesinde belirleyici “Koroner arter kalsiyum skorlama tetkiki” hakkında bilgi verdi.

Hiçbir sıkıntım yok diye düşünmeyin

Ani kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğu klinik hiçbir şikâyeti olmayan kişilerde yaşanmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle risk profilinin belirlenmesi ve bu risk profiline göre uygun korunma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Koroner ateroskleroz yani kalp damarlarındaki kireçlenmenin varlığını ve yaygınlığını görüntülemede yardımcı olan koroner arter kalsiyum skorlama tekniği kalp hastalıklarının erken teşhisi bakımından ön plana çıkmaktadır. Damar kireçlenmesinin görüntülenmesiyle klinik bulgunun yani hiçbir şikâyetin olmadığı dönemde kalp damar hastalığını saptayarak ilerlemesini ve olası kalp krizlerini engellenebilmektedir.

Kalp krizi riskinizi çok kısa sürede öğrenebilirsiniz

Bir tarama testi olan koroner arter kalsiyum skorlama tekniği 40 - 70 yaş arasındaki sağlıklı kişilere yapılmaktadır. Tomografi cihazıyla düşük dozda radyasyon verilerek yaklaşık 15 saniyede çekilen koroner arter kalsiyum skorlama testi damardan ilaç verilmediği için böbrekleri de etkilememektedir. Oldukça basit ve güvenilir bir test olan koroner arter kalsiyum skorlama testi özellikle girişimsel anjiyografi gerekliliğini belirlemede katkı sağlayabilmektedir. Bu sayede damar kireçlenmesinin kesin göstergesi olan kalp damarlarındaki kalsiyum birikimi damar yolundan ilaç verilmeden görülebilmektedir.

Tedaviniz kalsiyum skorunuza göre belirlenebilir

Koroner arter kalsiyum skorlama tekniğiyle elde edilen sonuçlar geleneksel risk faktörlerine dayalı risk skorlama yöntemleri ile birlikte kullanıldığında ek bilgi sağlayarak hastaların izlem ve tedavisinde katkı sağlayabilmektedir. Koroner kalsiyum yükü arttıkça, kalp krizi geçirme riski de göreceli olarak artmaktadır. Kalsiyum skorunun 100'ün üzerinde bulunduğu tüm hastalar kan sulandırıcı ve kolesterol ilaç tedavisine aday olarak kabul edilmelidir.
Kalsiyum skoru 0 olduğunda kalsifik aterosklerotik plak yok demektir. Yani kalp krizi geçirme riski yok denebilir.

• Skorun 1-10 arasında olması düşük risk
• 10-100 arasında olması orta risk
• 100-400 arasında olması yüksek risk
• 400'ün üstünde olması çok yüksek risk grubu olarak değerlendirilir.

Kalbin yaşı belirlenebiliyor

Koroner arter kalsiyum skorlama yöntemi aynı zamanda kalp ve damar yaşının belirlenmesinde de önemli bilgiler verebilmektedir. Koroner arter kalsiyum skorunun yanında;

• Yaş
• Cinsiyet
• Total kolesterol
• HDL (İyi huylu kolesterol)
• Büyük tansiyon değeri
• Sigara tüketimi
• Tansiyon ilacı kullanımı
ile kalp yaşı hesaplanabilmektedir.
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