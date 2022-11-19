İşten çıkarmaların sebebi ne? Teknoloji sektöründe ibre tersine döndü

Büyük teknoloji şirketleri son zamanda işten çıkarmalarla gündemde. Çalışanların LinkedIn’de yaptığı paylaşımlar, son günlerde birçok kişinin işten çıkarıldığını gün yüzüne çıkardı. Son olarak Amazon’da yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılacağı gündeme gelmişti. Bu haberin ardından Amazon yöneticilerinden biri olan Dave Limp, “Bu beni üzüyor…Cihazlar ve hizmetler birimindeki yetenekli Amazonluları kaybedeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Dünya genelinde 120 bin iş pozisyonu kapatıldı

Amazon’un dışında Meta, Coinbase, Twitter ve Snap gibi büyük şirketlerde çalışanlar da yeni iş fırsatları aradığını söylüyor. Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi isimli internet sitesine göre, dünya genelinde yaklaşık 120 binden fazla pozisyon kapatıldı. Bu da akıllara teknoloji şirketlerinin neden büyük işten çıkarmalar yaptğı sorusunu getirdi.

Örneğin Meta (Whatsapp, Facebook, Instagram) 2022 yılının ilk 9 ayında 15 binden fazla kişiyi işe aldı. Ancak son aylarda şirket yöneticileri bunun yanlış olduğunu düşünmeye başladı.

Çünkü şirketler, izin almadan kullanıcıları takip eden reklam uygulamalarına karşı büyük bir tepkiyle karşı karşıya. Öte yandan ekonominin küresel anlamda durgunluk dönemine girdiği bu günlerde, firmalar reklam bütçelerini önemli ölçüde azalttı. Faiz oranlarının artması da özellikle teknoloji şirketlerini etkiledi.

Apple’ın CEO’su Tim Cook ise şirketin sadece bazı pozisyonları için işe alım yaptıklarını ifade ederek ihtiyat sinyali verdi. Şirketlerin dışında yatırımcılar da firmaları fazla şişmiş olmakla suçluyor ve maliyetlerin azaltılması gerektiğini belirtiyor.

Kar elde etme konusunda sorunlar yaşayan Twitter’da da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Elon Musk şirket çalışanlarının neredeyse yarısını işten çıkardı. Diğer yarısına ise uzun saatler çalışmaları konusunda baskı yapıyor.