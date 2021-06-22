İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman son?
İşten çıkarma yasağı son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının nisan ayında işten çıkarma yasağıyla ilgili düzenleme açıklandı. 1 Temmuz’da atılacak normalleşme adımlarıyla birlikte işten çıkarma yasağının uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Pandemi sebebiyle çalışanların işlerinden olmamaları adına iş akdinin feshine yönelik kısıtlama uygulanmaya başladı. 1 Temmuz’da atılacak normalleşme adımları sebebiyle pek çok kişi işten çıkarma yasağının durumunu araştırmaya başladı. Peki, işten çıkarma yasağı bitti mi?
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman son?
Merakla beklenen kabine toplantısı 21 Haziran’da yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların 1 Temmuz’da kaldırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları arasında işten çıkarma yasağına ilişkin ifadeler yer almadı. İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021’de sona erecek.