İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca iş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır.” dedi. İşte çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs'ta sona eriyordu. Kafeler, restoranlar, bilardo salonları, düğün salonları, spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafelerindeki çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında bin 500 TL destek ödemesi yapılacak.