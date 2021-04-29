  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, esnafa kira desteği ve işten çıkarma yasağı süresinin uzatıldığını açıkladı. Peki İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 20:57:00 - 2021-04-29 20:59:29
İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca iş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır.” dedi. İşte çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs'ta sona eriyordu. Kafeler, restoranlar, bilardo salonları, düğün salonları, spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafelerindeki çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında bin 500 TL destek ödemesi yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’den kritik F-35 açıklaması: Bugün itibariyle...
Gündem

Türkiye’den kritik F-35 açıklaması: Bugün itibariyle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması başta olmak üzere birçok konu hakkında açıklamalar..
National Interest: ABD artık Türkiye'ye karşı bunu yapamıyor
Dünya

National Interest: ABD artık Türkiye'ye karşı bunu yapamıyor

National Interest tarafından yapılan bir analizde, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehdit ve yaptırımlarının artık bir işe yaramadığı belirtildi...
İran'da büyük tehlike! Kapımızı çalabilirler
Dünya

İran'da büyük tehlike! Kapımızı çalabilirler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mevsimsel değişimlerin çok sık yaşanması nedeniyle ülkede su kaynaklarının yarı yarıya azaldığını söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay