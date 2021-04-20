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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı bitti mi?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı bitti mi?

Korona salgınının başladığı günden bu yana çalışanların işten çıkartılması yasaklandı. Kısa çalışma ödeneğinin son aermesiyle birlikte işten çıkarma yasaklarının ne zaman sona ereceği de merak edilmeye başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılmıştı. Peki işten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:07:00 - 2021-04-20 13:07:59
İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin ne zaman sonra ereceği çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre yasak 17 Mayıs 2021’de sona ermiş olacak. İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

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