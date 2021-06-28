İşten çıkarma yasağı kalktı mı? Korona işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Türkiye, haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.

30 Haziran itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise, bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor. Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek.