İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz.” ifadesini kullandı. Bu arada Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılması talebinde bulundu. Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasının olumlu olduğunu belirterek, “Bu karar, sevindirici fakat yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı dönemde yetersiz” ifadesini kullandı. Taleplerinin bu desteklerin artırılması ve yıl sonuna kadar uzatılması yönünde olduğunu aktaran Palandöken, “Esnafımız henüz bazı illerde bazı sektörler olarak yavaş yavaş açılmaya başladı. Esnafımızın kazancı tam anlamıyla eski seviyesine gelmedi, toparlanması en az 2-3 yıl sürecektir. Dolayısıyla bu desteklerin yıl sonuna kadar uzatılması, esnafımızın ‘2 ay sonra ne yapacağız’ diye kara kara düşünmesinin önüne geçer” değerlendirmesinde bulundu.