İşten çıkarma ne zamana kadar yasak? İşten çıkarmalar uzatıldı mı?
İşten çıkarama yasağı uzatıldı mı? sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını başlamasından kısa bir süre sonra hayata geçirilen ve salgın dönemine çalışanların işten çıkarılmasının önüne geçmek için işten çıkarmalar yasaklanmıştı. İşten çıkarma yasakları 17 Mart itibariyle sona eriyordu. Ancak Resmi Gazete’De yayımlanan karara göre, işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte işten çıkarma yasağı son durum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.