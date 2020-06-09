İşten çıkarma ertelendi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında yeni istihdam paketi geleceğini belirtmişti. Bunun ardından NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen paketin detaylarına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ddüzenleme kapsamında işten çıkarmaları durduran yasanın yürürlük süresi 30 Eylül'e kadar uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş, aylık bin 177 lira ödeme yapılmaya devam edilecek. Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek. İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde. İşyerlerindeki kısa çalışmanın sona ermesi halinde tam zamanlı olarak geri dönen işçiler için işverenlere üç ay süreyle prim desteği sağlanacak. Böylece işverenlerin prim yükü azaltılarak maliyetleri de aşağı çekilecek.