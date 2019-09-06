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İşten çıkarılan işçiler isyanda! Ekmeğime uzanan eller kırılsın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki protesto gösterileri 9. gününde devam ediyor. Haksız yere işten çıkarılan işçiler, "Ekmeğime uzanan elller kırılsın" slagonıyla İmamoğlu'na tepki gösterdi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:06
İşten çıkarılan işçiler isyanda! Ekmeğime uzanan eller kırılsın

Bir kısa SMS ile işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının sabah saatlerinde Saraçhane'deki hizmet binası önünde başlattığı eylem devam ediyor. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulunurken, işleri geri verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"Biz bankamatik işçisi değiliz"

İşçilerden biri, "Buradan sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Pazartesi okullar açılıyor. Biz çocuklarımızın hiçbir kıyafetlerini alamadık. Ben inanıyorum kendisinin geleceğine, bu insanların bankamatik işçi olmadığını gerçekten bunların emekçi insanlar olduğuna canı gönülden inanıyorum" dedi.

İmamoğlu verdiği sözleri unuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi verdiği sözleri unuttu. 100'lerce işçi İBB'den çıkarıldı. Ekmeğiyle oynanan yüzlerce işçi İBB önündeki protesto gösterisine devam ediyor. İşçilere AK Partili isimlerin desteği sürüyor. Bugün AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak,mağdur işçilere destek olmak için Saraçhane'deki belediyenin önüne geldi.

AK Parti'den sert tepki

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, "Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimler öncesinde İstanbul halkını kucaklayan, sevgi pıtırcıklığıyla insanlara yaklaşmaya çalışan ve 16 insan ile İstanbul'u beraber yöneteceğiz diye adeta insanları adeta kandırmıştır. Bugünkü tabloya göre durum bunu gösteriyor. Hani söz vermiştin 16 milyon ile beraber yönetecektin. Hani söz vermiştin belediye personeli ile yolları ayırmayacaktın hani verdiğiniz sözler. Aynı sözleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vermişti. Şeref ve namus sözünün ne anlam taşıdığının takdirini milletimize bırakıyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığından haberi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada yaşananlardan da haberi olmayabilir. Kılıçdaroğlu'na seçim öncesinde verdiği 'namus ve şeref' sözünün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada mağdur olan kardeşlerimizin sesini duysun. Bir mesajla insanların geleceğine ipotek koyamayız. Kıyım yapamayız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:06
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu

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