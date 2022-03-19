‘İstemezükçü’ solcuların ‘gereksiz’ gördüğü Çanakkale Köprüsü’nde işte ilk gün trafiği!
Türkiye’nin ‘istemezükçü’ solcularının ‘gereksiz’ dediği 1915 Çanakkale Köprüsü, dün açıldı ve bugün yoğun bir trafik oluştu.
Dünyanın en büyük açıklıklı köprüsü ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçişlerine açılmasının ardından, vatandaşların yoğun ilgisiyle yoğun bir trafik oluştu.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılmıştı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.
Dünya basını, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü manşetlerine taşıdı
Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması dünyada da geniş yankı buldu.
Amerikan CNN Travel internet sitesi, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında rekor kıran köprüyü açtı" manşetini attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana havaalanlarından demiryollarına, tünellerden boğaz köprülerine kadar birçok projeye imza attığı vurgulandı.
Köprünün "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip olduğuna dikkat çekildi.