İstemeye gittiği kızın evinin önünde katledildi

Korkunç olay, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesi’nde oldu. Verilen bilgiye göre, Kadir Gerekli, Z.A.’yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Z.A.’nın evinin önünde yüzü maskeli bir kişi Kadir’e defalarca ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan Kadir, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadir hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarına göre, Z.A., Kadir Gerekli’yi seviyordu. Fakat ismi belirtilmeyen bir kişi Z.A.’ya saplantılı bir şekilde aşıktı. Kadir Gerekli’nin bugün akşam Z.A.’yı istemeye geleceğini duyması üzerine silahlı saldırı düzenleyip Kadir'i katletti.

Diğer taraftan, uğradığı silahlı saldırı hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015’te Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.