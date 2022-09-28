İstediğim kadar meyve yiyebilir miyim?

Meyveler öğünler arasında yenebilecek sağlıklı atıştırmalıklardır. Normalde istediğiniz kadar meyve tüketmek pek sorun yaratmaz.

Meyveler kaba tohumlar ve sindirilebilirliği düşük karbonhidratlar içeren laksatif gıdalardan olduğundan kabızlığa iyi gelebilirler. Ancak kararında yemelisiniz. Kilogramlarca meyve yerseniz oldukça fazla şeker almış olursunuz. Dahası, bir gıda tipini çok fazla tüketmek genellikle gereken diğer besinleri daha az tüketmekle sonuçlanmaktadır. Günde 2-3 meyve iyi bir ortalamadır.

Meyve suyu meyvenin yerini tutabilir mi?

Bu sorunun cevabı ne hakkında konuştuğumuzla ilgilidir. Yalnızca evde sıkılmış veya “%100 saf meyve suyu” ifadesini taşıyan meyve suları meyvenin yerini tutabilir ve besinsel hedefleri gerçekleştirmeye katkıda bulunabilir.

Yine de beslenmenizdeki tüm meyveleri kalori içeriği daha yüksek olan ve doygunluk hissi meyveden az olan meyve suyuyla değiştirmemelisiniz.

Muzlarda nişasta var mı?

Muzlar ve pişirmeye yönelik muzlar (çiğ yenen muzdan farklı bir tür muz) artık tüm nemli tropik bölgelerde yetiştirilmektedir. Muzlar ağaçlardan yeşilken toplanmakta ve bu halde taşınmakta, dükkânlara ulaşana kadar olgunlaşmasına izin verilmemektedir.

Tamamen olgunlaşmamış muzlar nişastadan oluşur, ancak doğal olgunlaşma süreci ilerledikçe nişastalı içerik dekstrin ve glukoza dönüşür. Pişirme muzu satın alındığı şekilde (çiğ) yenen türlere kıyasla daha büyüktür, kalındır ve daha az tatlıdır. Nişasta içeriği %25’tir.

Meyve diyetleri işe yarar mı?

“Hollywood”, “ananas”, “üzüm” veya “greyfurt” diyetleri medyada ilgi çekmiştir, ancak tavsiye edilebilir değildir. Bu diyetler protein içermez veya çok az protein içerir ve kas-doku kaybına neden olabilir. Ayrıca bu diyetler yorgunluk, enfeksiyona hassasiyet, safra kesesi sorunları veya böbrek taşları gibi bazı risklere neden olmaktadır.

Nektar ile %100 meyve suyu arasındaki fark nedir?

Meyve türevli içecekler, içerdikleri meyve oranına göre dört ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar meyveye yakınlık sıralarına göre meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek ve aromalı içecektir.

Bunlardan meyve suyu tümüyle meyveden oluşan bir içecektir ve Türk Gıda Kodeksine göre meyve oranı %100'dür.

Her meyve %100 meyve suyu işlemeye uygun değildir. Portakal, elma, nar, armut vb. meyveler doğrudan ya da tek başına %100 meyve suyu işlemeye uygun meyvelerdir. Ancak bazı meyve türleri, doğal yapılarından dolayı, tek başına %100 meyve suyu olarak üretilmeye ve tüketilmeye uygun değildir.

Bu tür meyvelerin suyu; ya kayısı ve şeftalide olduğu gibi kıvamı koyu olduğundan ya da vişne, limonda olduğu gibi tadı çok ekşi olduğundan %100 tüketime uygun değildir. Bunların belirli miktar su ile seyreltilmesi ve su ile bozulan tat dengesinin şeker vb. maddelerle yeniden kurulması zorunludur.

Bu gruba meyve nektarı denilmektedir. Nektarlara eklenmesine izin verilen şekerin maksimum miktarı ve minimum meyve oranı yasal olarak Türk Gıda Kodeksinde belirlenmiştir. Bunların meyve oranı meyvesine göre değişmekle birlikte %25 ile 99 arasındadır. Örneğin; limon nektarında bu oran %25, vişne nektarında %35, kayısı nektarında %40, şeftali nektarında %50'dir.

Bunların belirli oranda karışımı ile %100 çoklu meyve suyu da elde edilebilmektedir.

Meyvelerin tadı zaman zaman değişiyor bunun sebebi nedir?

Bunun sebebi meyvenin yetiştiği iklim ve toprağın farklı olmasından kaynaklanır.

İçerik bölümünde meyve oranları var. Bu oranlar neye göre belirleniyor?

İçeceklerin etiketinde yer alan meyve oranları, o içeceğin % kaçının meyveden geldiğini ifade etmektedir

Meyvelerden nasıl konsantre üretiliyor?

Konsantreler, meyveler sıkıldıktan sonra elde edilen meyve suyu veya pürelerden besin değerini olabildiğince koruyarak suyun buharlaştırılarak belirli oranlarda uzaklaştırılmasıyla elde edilmektedir. Suyun buharlaşması, evaporatör denilen aygıtlarda düşük basınçta ve düşük sıcaklıkta gerçekleştiği için kalite maksimum düzeyde korunmaktadır.

%100 Meyve Suyu içerik bilgilerinde "su" eklendiği belirtiliyor. %100 olarak neden adlandırılıyor?

Meyvelerin üretim ve hasat zamanı farklı olduğundan dolayı her mevsim bütün meyveler hazırda bulunmamaktadır; meyve suları da piyasanın ihtiyacına göre pazara sunulmakta ve teknoloji gereği bazı dönemler için meyve konsantreye işlenmek zorundadır.

Tüketicilerin meyve suyu talebini yıl boyu arz edebilmek için meyve suları doğallığı korunarak suyu uçurularak konsantreye işlenmekte ve böylelikle bozulmadan sağlıklı olarak muhafaza edilmektedir

Konsantreden elde edilen meyve suyuna, meyve suyu konsantresi elde edilirken fiziksel yollar ile ayrılan miktarda, meyve suyunun kalitesini etkilemeyecek şekilde, özellikle duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal bakımdan uygun özelliklerde ve "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe" uygun su eklenmektedir.

Üretim sırasında meyvenin doğal özellikleri olabildiğince korunarak meyve suyuna yansıtılmasına özen gösterilmektedir.

Bir litre meyve suyu için kaç kilo meyve sıkılıyor?

Meyvenin su oranına bağlı olarak meyveden elde edilecek meyve suyu miktarı da değişir. Bu meyveden meyveye değiştiği gibi meyvenin yetişme şartlarına bağlı olarak da değişir.