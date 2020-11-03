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Spor İSTEAD ilk olağan genel kurulunu tamamladı
Spor

İSTEAD ilk olağan genel kurulunu tamamladı

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) ilk olağan genel kurulunu tamamladı. İstanbul’un eğitim sektöründeki ilk derneği olma özelliğini taşıyan derneğin yönetim kurulu başkanlığına tek liste ile seçime giden Mert ŞENER seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:49:00 -
İSTEAD ilk olağan genel kurulunu tamamladı

TAV Vakfı Genel Başkanı Mert Şener’in bünyesinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Sektörün sorunlarını dile getirmek ve çözüm yolları aramak için kent tarihinde ilk kez kurulan dernek, İstanbul’da hizmet veren eğitim sektörü temsilcilerinin sesi olmayı hedefliyor.

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Eğitim sektöründe yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunacaklarını ve sektör temsilcilerine yönelik eğitimler düzenleyeceklerini açıklayan Şener; “Derneğimiz açıldığı günden itibaren bir çok projeye imza attı. Örneğin; 3 bin kişiye ücretsiz kurs vermek gibi, bu konuda tecrübeliyiz, Eğitim sistemimizi güçlendirmek istiyoruz. İstanbul, eğitim sektörüne yapılan yatırımlar açısından her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Eğitim sistemimize çözüm önerileri getirmek için bir dernekleşme artık kaçınılmaz olmuştu. Biz de bu eksikliği gidermek için böyle bir oluşum içerisine girdik. İlkini gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulumuzun tüm sektör temsilcilerine ve istanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İSTEAD’ın Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Yönetim Kurulu asil üyeler; Mert Şener, Ömer Albayraktar, Alperen Topçu, Tayyip Karaarslan, Kerem Kaplan, Abdullah Karaarslan

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