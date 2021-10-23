İşte yeni oyuncular! EDHO'nun yedinci sezon afişi yayınlandı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni sezon afişi yayınlandı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni sezon afişi yayınlandı.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor.
EDHO, 200. bölümüyle yedinci sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
26 Ekim Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarına gelecek olan dizi, bu sezona kadroya yeni katılan birbirinden usta oyuncularla başlayacak.
Yeni oyuncular afişte!
Yeni karakterlerin dahil olduğu EDHO'nun yeni sezon afişi, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Afiş, yayınlanır yayınlanmaz hayranları tarafından sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Afişte Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yanı sıra dizinin yeni karakterleri; Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Engin Benli, Tardu Flordun, Burcu Binici yer aldı.